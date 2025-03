Ranking UEFA, cosa cambia dopo Inter-Feyenoord? Ora passa tutto da Europa League e Conference

Bayer Leverkusen vs Bayern Monaco

Il passaggio del turno di Barcellona e Inter non cambia l'attuale classifica: l'Italia deve ora affidarsi soprattutto alla Roma.

Quattro, cinque o sei squadre italiane nella prossima Champions League? Chissà. La Serie A rimane aggrappata alla possibilità di averne almeno cinque come in questa annata, consapevole però di dover fare più punti possibili in Europa da qui a maggio e di dover allo stesso modo sperare nelle debacle di Inghilterra, Spagna o entrambe.

Nonostante la Serie A possa avere cinque squadre anche in caso di vittoria dell'Europa League di Roma o Lazio e contemporanea conclusione del campionato della stessa fuori dai primi quattro posti, sono i tifosi dei team attualmente fuori dal quarto posto decisi a capire se anche una quinta squadra andrà in Champions indipendentemente dal successo dell'Europa League 2025.

Giovedì ci sarà una grande risposta al quesito quinta squadra, ma intanto il successo dell'Inter e il consuegente passaggio ai quarti mantengono la Serie A in scia su Liga e Premier League, quest'ultima più vicina anche per la Serie A.