L'assegnazione dei punti per il ranking UEFA subirà delle variazioni: la nuova Champions varrà di più rispetto ad oggi.

La nuova Champions League che partirà nella stagione 2024/25 sarà una vera e propria rivoluzione per il calcio europeo.

Oltre ad una formula totalmente rinnovata, infatti, cambierà anche l'assegnazione dei punti validi per il ranking UEFA.

Un dettaglio non da poco, anzi, sia per i singoli club che per l'intero movimento a livello nazionale. Ma quali sono le novità del ranking UEFA?