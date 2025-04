Ranking UEFA, come cambia la classifica dopo Bodo-Lazio e Celje-Fiorentina: la fine è vicina

La vittoria del Barcellona e la sconfitta della Lazio allontanano il sogno cinque italiane in Champions nella prossima stagione.

Dopo le speranze post Bayern Monaco-Inter, la Serie A e l'Italia tornano sulla terra. Non ancora matematicamente fuori dalla lotta per il secondo posto nel Ranking UEFA, quello che vale le cinque squadre in Champions rispetto alle solite quattro, la vittoria del Barcellone a la sconfitta della Lazio rendono comunque la questione decisamente complicata.

Prima dell'inizio dei quarti la Serie A era consapevole di dover vincere continuamente con Inter, Fiorentina e Lazio (le ultime italiane rimaste in Europa) per poter ancora sperare nelle cinque squadre in Champions. Allo stesso modo, però, c'era una Liga contro cui tifare per poter raggiungere il secondo posto del Ranking, quello che al pari del primo vale il posto extra. La Premier si è assicurata la vetta della graduatoria e la certezza delle cinque squadre, con la Liga vicinissima ad ottenerla anch'essa.

Se la vittoria del Barcellona ha reso tutto più difficile, la sconfitta della Lazio in casa del Bodo/Glimt allontana ulteriormente la Serie A dalle cinque squadre nella prossima Champions, a differenza di una Liga che potrebbe agguante il posto in più già nei quarti di ritorno.