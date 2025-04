L'allenatore giallorosso è intervenuto in conferenza stampa: "Non sono ancora soddisfatto di Dovbyk, il nostro stato di forma non è ottimale".

Dopo due pareggi consecutivi, contro la Juventus e nel derby, la Roma vuole tornare alla vittoria per continuare a sperare nel quarto posto. I giallorossi scendono in campo sabato sera nell'anticipo della 33sima giornata contro il Verona. Claudio Ranieri è intervenuto alla vigilia nella consueta conferenza stampa: chi gioca titolare Roma-Verona? Le ultime da Trigoria. L'articolo prosegue qui sotto