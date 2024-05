Ranieri pronto per 'The Last Dance': il calcio italiano applaude e saluta un allenatore forse mai lodato abbastanza

Si chiude una carriera memorabile: 18 club allenati, quattro paesi diversi, una Nazionale, sei promozioni ed un titolo rimasto nella storia.

Claudio Ranieri ha detto basta. Lo ha fatto dopo aver contribuito alla salvezza del Cagliari e, soprattutto, dopo averlo riportato in Serie A al termine di una finale indimenticabile per tutti i tifosi rossoblù.

Ha annunciato così, un po' a sorpresa, il suo addio al Cagliari che rimarrà dunque l'ultimo club allenato in carriera.

Forse c'è margine per un'altra esperienza sulla panchina di una Nazionale (la seconda, dopo la breve parentesi greca), prima di dire basta definitivamente. O forse no.

"Il fato voleva che chiudessi il cerchio con il Cagliari. Qui chiuderò la mia carriera da allenatore di club. Poi se in futuro dovesse venire una Nazionale, non per forza l'Italia, ci potrei pensare", ha confermato Ranieri a 'Sky Sport'.