Ranieri presenta il derby di Roma: "Lo sento di più perché sono un tifoso, in queste partite si azzera tutto"

Roma vs Lazio

Le parole dell'allenatore giallorosso prima del derby: "Partita che si prepara da sola, le distanze in classifica si azzerano".

Il derby non è mai una partita come le altre, soprattutto nella Capitale e soprattutto in questo momento.

La Roma si presenta all'appuntamento con un ritardo di ben quindici punti rispetto alla Lazio, ovvero il maggiore distacco mai registrato dai giallorossi in un girone d'andata.

Ecco perché Claudio Ranieri sa bene quanto sarebbe importante vincere il derby di domenica sera, per la classifica ma anche per risollevare l'umore dell'ambiente.

L'allenatore della Roma ha presentato la sfida contro la Lazio in conferenza: di seguito le dichiarazioni di Ranieri prima del derby.