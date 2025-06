Le parole dell'ex tecnico romanista: "La Nazionale? La rispetto, ma sono della Roma. Il rinnovo di Svilar? Gli ho detto che faremo una grande squadra"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Gian Piero Gasperini in qualità di nuovo allenatore della Roma, ha parlato anche Claudio Ranieri, rimasto in seno alla dirigenza giallorossa in qualità di consulente.

L'ex allenatore romanista, che di Gasperini è stato proprio il predecessore, ha parlato davanti alla stampa rispondendo alle domande insieme al nuovo allenatore giallorosso.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito ecco le dichiarazioni di Ranieri.