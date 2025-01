Frattesi resta al centro del mercato ma Inzaghi lo blinda e Ranieri frena sul suo arrivo: "Niente di definito, non si può spendere tanto".

Brusca frenata per Davide Frattesi alla Roma. Il centrocampista sembrava in uscita dall'Inter, che però non intende cederlo.

E ora anche dalla parte giallorossa c'è qualche tentennamento davanti alle altissime richieste della società nerazzurra.

Chiare in tal senso le parole di Claudio Ranieri poco prima del fischio d'inizio di Bologna-Roma.