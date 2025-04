Ranieri e la legge dell'ex contro la Juventus: da allenatore della Roma non ha mai perso

Il tecnico giallorosso ha guidato la Juventus dal 2007 al 2009. E contro i bianconeri non ha mai perso da allenatore della Roma.

Roma-Juventus non è mai una partita come le altre per tantissimi motivi. E non può esserlo di certo per Claudio Ranieri.

L'attuale tecnico giallorosso, infatti, nella sua lunghissima carriera ha guidato anche la formazione bianconera in un periodo decisamente particolare.

Un'avventura tutto sommato positiva che però si concluse a sorpresa a stagione in corso, con un addio clamoroso e abbastanza rumoroso.

La Juventus è anche una sorta di tabù per Ranieri, che da allenatore ha vinto solo una manciata di volte quando ha affrontato i bianconeri: ma sempre sulla panchina della Roma.