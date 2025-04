Lazio vs Roma

In palio la supremazia cittadina ma anche il sogno Champions, il derby di Roma vale doppio. Ranieri ha sempre vinto da allenatore giallorosso.

Il derby tra Lazio e Roma non è mai una partita come le altre ma, stavolta, vale doppio per entrambe le squadre.

In palio domenica sera all'Olimpico oltre alla supremazia cittadina, infatti, c'è un sogno ambitissimo e ricchissimo chiamato Champions League.

Classifica alla mano, attualmente, sia la Lazio che la Roma possono sperare con i biancocelesti davanti di soli tre punti rispetto ai giallorossi.

Il derby però ha il sapore dell'ultima chiamata, soprattutto per la Roma, che si aggrappa al talismano in panchina ovvero Claudio Ranieri: l'uomo derby.