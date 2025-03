Ranieri annuncia: "Gasperini non sarà il prossimo allenatore, Friedkin vuol fare grande la Roma"

L'attuale allenatore: "Potete escludere tutti quelli usciti. Friedkin? Ha preso Mourinho, è uscito non dal suo budget, ma quello imposto la UEFA".

In casa Roma continua a tenere banco la questione futuro e il prossimo allenatore della formazione giallorossa.

Nella consueta conferenza stampa pre-gara, a due giorni dal match contro il Lecce, in programma al Via del Mare, Claudio Ranieri è intervenuto ai microfoni dei cronisti per rispondere alle domande.

Tra i temi caldi proprio la panchina della formazione capitolina, oltre alle condizioni di alcuni calciatori e il prescelto al posto dell’infortunato Paulo Dybala, che si è operato e ha chiuso in anticipo la stagione.