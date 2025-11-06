Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Nino Caracciolo

Rangers-Roma dove vederla: Sky, NOW, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Rangers e Roma si sfidano nella 4ª giornata della League Phase di Europa League: formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Tre punti per dare nuovo slancio a una classifica deficitaria nella competizione: la Roma si prepara a tornare in campo in Europa League, dove è attesa dall’impegnativa trasferta scozzese contro i Rangers.

I giallorossi hanno vinto solo una partita e perso le altre due: tre punti che al momenti non mettono la squadra di Gasperini in una buona posizione nel girone unico. Peggio ancora hanno fatto i Rangers, ultimi con 0 punti dopo tre gare.

La Roma si presenta al match di Europa League dopo il ko di San Siro contro il Milan, mentre i Rangers – quarti in campionato – hanno battuto in trasferta l’Hibernian.

Tutte le info suRangers-Roma:formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.

  • RANGERS-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Rangers-Roma
    • Data: giovedì 6 novembre 2025
    • Orario: 21:00
    • Canale TV: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 252) e NOW
    • Streaming: Sky Go e NOW
  • FORMAZIONI UFFICIALI RANGERS-ROMA

    RANGERS (3-4-2-1): Butland; Djiga, Aarons, Souttar; Tavernier, Barron, Raskin, Meghoma; Moore, Gassama, Chermiti.  All. Rohl.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini,N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui,Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. All. Gasperini.

  • ORARIO RANGERS-ROMA

    La gara tra Glascow Rangers e Roma, valida per la quarta giornata della League Phase di Europa League, si gioca giovedì 6 novembre 2025 all’Ibrox Stadium di Glascow, in Scozia. Il fischio d’inizio del match è previsto alle ore 21:00.

  • DOVE VEDERE RANGERS-ROMA IN TV

    L’incontro di Europa League tra Rangers e Roma sarà trasmesso da Sky sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252). 

    Sarà inoltre possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV e selezionando la finestra dell’evento.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • RANGERS-ROMA DIRETTA STREAMING

    Gli abbonati Sky potranno seguire l’incontro di Europa League tra Rangers e Roma anche in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go.

    La partita sarà visibile in streaming su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento.

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    Sky ha affidato la telecronaca del match di Europa League a Riccardo Gentile, al commento tecnico ci sarà invece Riccardo Montolivo.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Sarà possibile seguire Rangers-Roma anche su GOAL grazie alla nostra diretta testualecon tutti gli aggiornamenti sulle formazioni e i momenti più significativi dell’incontro della fase campionato di Europa League.

