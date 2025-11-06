Rangers-Roma dove vederla: Sky, NOW, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Tre punti per dare nuovo slancio a una classifica deficitaria nella competizione: la Roma si prepara a tornare in campo in Europa League, dove è attesa dall’impegnativa trasferta scozzese contro i Rangers.
I giallorossi hanno vinto solo una partita e perso le altre due: tre punti che al momenti non mettono la squadra di Gasperini in una buona posizione nel girone unico. Peggio ancora hanno fatto i Rangers, ultimi con 0 punti dopo tre gare.
La Roma si presenta al match di Europa League dopo il ko di San Siro contro il Milan, mentre i Rangers – quarti in campionato – hanno battuto in trasferta l’Hibernian.
Tutte le info suRangers-Roma:formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.