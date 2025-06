Post d'addio al Cardiff City dell'ex Juventus che giocherà in Messico: tutto fatto per l'approdo ai Pumas.

La carriera di Aaron Ramsey proseguirà lontano dall'Europa dopo l'esperienza in patria tra le fila del Cardiff City.

L'ex centrocampista della Juventus ha salutato il club gallese, reduce dalla retrocessione in League One che ha lasciato l'amaro in bocca a tutto l'ambiente: per lui, però, è pronta a farsi strada una nuova avventura.

Ramsey giocherà infatti nei Pumas, società messicana con sede nella capitale, ovvero Città del Messico.