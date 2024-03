Lo sfogo senza freni di Adil Rami: "Inzaghi grande giocatore, ma non grande allenatore e uomo"

L'ex difensore del Milan non le manda a dire contro il suo allenatore in rossonero: "Ero felice, poi è arrivato lui".

La stagione 2014/15 per Adil Rami è stata un'annata parecchio complessa: per metà importante, per un'altra, la seconda, assai difficili.

Tutto quasi in concomitanza con il suo addio... e con l'arrivo in panchina di Filippo Inzaghi. Sì, perché il tecnico che, nell'ultima esperienza, ha guidato la Salernitana è stato un po' il "pomo della discordia", per il francese.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Rami ha raccontato proprio l'esperienza con Inzaghi in panchina al Milan.