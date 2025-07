Rafa Leao anticipa la cessione di Theo Hernandez, il saluto al compagno: "Non doveva finire così" Calciomercato AC Milan

Theo Hernandez sta per trasferirsi all'Al-Hilal, intanto arriva il saluto di Rafa Leao sui social: "Sei diventato importante per me, non doveva finire così, tiferò per te".