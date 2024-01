Tutte le informazioni sui raduni 2024 di Operazione Nostalgia: le sedi, date e ora delle partite, giocatori e dove comprare i biglietti.

Dopo il grande successo dell'edizione 2023, con il raduno del Paolo Mazza di Ferrara, torna Operazione Nostalgia.

E, nel 2024, si sdoppia: sì, perché saranno due i raduni previsti per il nuovo anno, come annunciato sui canali social di ON.

Entrambi si terranno nel periodo estivo: o meglio. Alle porte dell'estate, l'8 giugno, e in piena estate, il 7 luglio 2024.