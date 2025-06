Radu lascia il Venezia e l'Italia: l'ex Inter sarà il nuovo portiere del Celta Vigo, giocherà in Europa League

Ionut Radu saluta la Serie A, giocherà in Liga con il Celta Vigo: aveva lasciato l'Inter a metà stagione.

Nuova avventura per Ionut Radu, che ha deciso di cambiare e non proseguire la propria carriera in Italia.

Il portiere rumeno firmerà con il Celta Vigo e giocherà quindi per la prima volta in Spagna dopo i tanti anni trascorsi nel campionato italiano con nel mezzo esperienze in Inghilterra e Francia.

Radu nell'ultima stagione era partito con l'Inter per poi a gennaio trasferirsi a Venezia, dove ha trovato spazio in campo conquistando la chiamata del Celta.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito i dettagli dell'operazione che porterà Radu in Liga.