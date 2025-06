Rabiot vince la causa contro il PSG: risarcimento da 1,3 milioni per abuso di potere e contratto riclassificato come tempo indeterminato

La Corte d’Appello di Parigi riconosce l’abuso di potere del club: Rabiot riceverà 1,3 milioni e la sentenza potrebbe rivoluzionare il calcio europeo.

Adrien Rabiot ha ottenuto una vittoria giudiziaria di portata storica contro il PSG. La Corte d’Appello di Parigi ha accolto la richiesta dell’ex centrocampista della Juventus di riclassificare i contratti sottoscritti con il club francese tra il 2010 e il 2019 come un unico contratto a tempo indeterminato, condannando il PSG al pagamento di circa 1,3 milioni di euro a titolo di arretrati e risarcimento danni.

Il club campione d’Europa in carica è stato ritenuto colpevole di abuso di potere per aver escluso arbitrariamente il giocatore dalla prima squadra nel 2018 e averlo sospeso nell’aprile 2019 per il rifiuto di rinnovare il contratto.

La decisione della Corte potrebbe rappresentare una svolta paragonabile alle storiche sentenze “Bosman” e “Diarra”, con effetti potenzialmente dirompenti per l’intero sistema del calcio professionistico europeo.