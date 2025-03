Rabiot risponde agli insulti alla madre e al padre morto: "Al-Khelaifi, la classe non si può comprare"

La rabbia di Rabiot dopo gli insulti ricevuti durante PSG-Marsiglia: "Un giorno tutto tornerà. Non la farete franca, fidatevi".

Era uno degli uomini più attesi per il suo passato e, soprattutto, per l'addio a parametro zero alla scadenza di un contratto mai rinnovato: Adrien Rabiot grande ex del 'Le Classique' tra PSG e Marsiglia.

Al 'Parco dei Principi' hanno avuto la meglio i ragazzi di Luis Enrique che, grazie al 3-1, hanno allungato a +19 sugli acerrimi rivali: per Rabiot, rimasto in campo fino al triplice fischio, una serata tutt'altro che facile.

Il centrocampista è stato infatti vittima di pesanti insulti da parte della tifoseria di casa, tali da spingerlo a prendere posizione attraverso una Instagram Story molto polemica nei confronti del patron del PSG, Nasser Al-Khelaifi.