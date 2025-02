Rabiot è esploso a Marsiglia, De Zerbi se lo gode: "Gli ho chiesto se avesse un fratello come lui"

L'ex centrocampista della Juventus segna quasi come un attaccante: con lui il Marsiglia vola verso il ritorno in Champions League.

Gli bastava tornare a casa, nella sua Francia, per riprendere il discorso interrotto in estate, al momento della separazione dalla Juventus: Adrien Rabiot si sta rivelando l'uomo in più del Marsiglia di Roberto De Zerbi.

Numeri quasi da punta in biancazzurro, frutto di un sistema di gioco votato all'attacco e che mette in risalto le qualità negli inserimenti del classe 1995, particolarmente a suo agio quando si tratta di offendere e dare una soluzione aggiuntiva in avanti.

Lo stesso De Zerbi, ormai, non può più fare a meno di Rabiot, vero e proprio fattore in una Ligue 1 che vede il Marsiglia secondo e alle spalle del PSG, oltre che lanciatissimo verso l'agognato ritorno in Champions League.