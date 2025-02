Juventus, Fiorentina, Bologna conquistano tre punti che mettono in discussione i posti Champions: ora occhio al Ranking UEFA.

Nonostante il mancato successo nel Derby, il pareggio del Milan permette ai rossoneri di continuare ad osservare la Champions League con interesse. Juventus, Fiorentina e Bologna vincono, il team di Conceicao viene ripresa dall'Inter (dopo tre pali) al 94'. E per quarto e quinto posto è sempre più bagarre.

Fiorentina, Bologna e Juventus, in attesa di Roma-Napoli e Cagliari-Lazio (ma anche dei recuperi di Fiorentina, Bologna e Milan), hanno ottenuto tre punti importanti fondamentali. Ora i tifosi delle big classifiche e di quelle che pian piano lo stanno diventando si domandano se oltre ai classici primi quattri posti anche il quinto permetta di giocare la Champions League come nell'ultima stagione.

La risposta è dipende. Non è cambiato il regolamento e dunque per ora le cinque squadre italiane in Champions League sono state un'eccezione. Non è detto, però, che al termine della Serie A 2024/2025 previsto il prossimo maggio non si possano confermare le stesse. Occorre seguire con attenzione il Ranking UEFA.