Costi e ricavi degli Europei che stanno per partire in Germania: il giro d'affari della competizione analizzato da Calcio e Finanza.

Euro 2024 sta per partire, il calcio d'inizio è fissato per venerdì 14 giugno quando la Germania padrona di casa scenderà in campo contro la Scozia.

Come sempre una competizione del genere muoverà grosse cifre di denaro e milioni di turisti.

Calcio e Finanza analizza costi e ricavi, col conseguente impatto economico di Euro 2024.