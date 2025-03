Quanto riposano Inter e Juventus tra Serie A e Mondiale per Club? Tutte le date e i giorni di stop

Le due società saranno impegnate in USA: le date e il calendario tra la fine della Serie A 24/25, il Mondiale per Club e il prossimo campionato.

Per l'Inter e la Juventus, l'estate del 2025 sarà inedita. Nerazzurri e bianconeri, infatti, si troveranno ad affrontare un calendario fittissimo a causa della prima edizione del Mondiale per Club, in programma dal 14 giugno al 13 luglio.

Dopo la fine della Serie A in corso, le due squadre non potranno fermarsi come di consueto ma dovranno prepararsi per la nuova competizione della FIFA, la cui prima edizione si svolgerà negli Stati Uniti.

Se da una parte sono circa tre le settimane che separano l’ultimo turno del campionato 2024/25 all’inizio del Mondiale per Club, dall’altra se le due formazioni italiane dovessero arrivare alla finale, avrebbero a disposizione un periodo di riposo molto ridotto prima dell'inizio della Serie A 2025/26.

Per questo motivo, Inter e Juventus dovranno pianificare con attenzione il carico di lavoro e la preparazione, oltre a programmare viaggi e ritiri, per affrontare un'estate particolarmente impegnativa.