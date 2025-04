Quanto hanno incassato le squadre italiane nelle coppe europee? Le cifre guadagnate in Champions League, Europa League e Conference League

Tutte le cifre incassate dalle società italiane nella stagione 2023/2024 nelle coppe europee: il Napoli è quella che ha incassato più di tutte.

La UEFA ha pubblicato il suo Financial Report ufficiale per la stagione 2023/24, rivelando i premi distribuiti ai club che hanno partecipato alle competizioni europee per club: Champions League, Europa League e Conference League.

L'ultima edizione con il vecchio format ha visto protagoniste diverse squadre italiane, che hanno ottenuto risultati alterni ma comunque significativi in termini economici.

Il totale dei premi distribuiti - come riporta Calcio & Finanza - alle società di Serie A ha sfiorato i 330 milioni di euro, sottolineando l'importanza di queste competizioni per il bilancio dei club.