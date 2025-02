Quanto ha speso il Milan a gennaio? Da Gimenez e Joao Felix alle cessioni di Morata e Okafor, saldo e impatto a bilancio

L'impatto sul bilancio della stagione 2024/2025 degli acquisti e delle cessioni del club rossonero nel mercato di gennaio: l'analisi economica.

Con un finale scoppiettante e ben sei operazioni solo nelle ultime 24 ore, il Milan ha chiuso la finestra invernale di calciomercato con una serie di operazioni sia in entrata che in uscita.

Una vera e propria rivoluzione che ha avuto come obiettivo quello compensare le lacune lasciate da un mercato estivo che non ha prodotto i risultati atte

Ma qual è stato l’effetto di queste numerose operazioni sul bilancio della stagione 2024/25 del Milan?

Per valutare l’impatto sui conti del club rossonero – includendo maggiori costi per ammortamenti, costi legati ai prestiti e stipendi, e, al contempo, i risparmi derivanti dalla riduzione di ammortamenti e stipendi, oltre alle eventuali plusvalenze –, Calcio & Finanza ha fatto una simulazione basata sui dati ufficiali forniti dai club coinvolti e sulle notizie svelato dagli organi di stampa.

Per semplificare i calcoli, l’analisi ha considerato l’impatto sull’arco di mezza stagione, indipendentemente dalla data effettiva di ingresso o uscita dei giocatori nella finestra invernale.

I trasferimenti che non influenzano il bilancio, i casi in cui un giocatore già in prestito viene nuovamente ceduto a titolo temporaneo, come per esempio per Marco Pellegrino, sono stati esclusi dall’analisi.