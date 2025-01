Quanto guadagnano Juventus, Inter e Milan in Champions League? La differenza tra ottavi e playoff e il ranking

Barcellona vs Atalanta

Juventus vs Benfica

Dinamo Zagabria vs AC Milan

Inter vs Monaco

Inter, Milan e Juve possono chiudere la fase campionato con un bottino di 50 milioni di euro, senza contare gli introiti da botteghino e sponsor.

La Champions League non è solo il palcoscenico più prestigioso per il calcio europeo, ma anche una vera e propria miniera d’oro per i club che partecipano.

Juventus, Inter, Milan e Atalanta, le squadre ancora in corsa nella competizione, sono pronte a contendersi non solo la gloria sportiva, ma anche i ricavi economici che derivano dalla qualificazione alle fasi del torneo.

Con il nuovo format introdotto dall’UEFA, le cifre in ballo sono ancora più alte rispetto al passato, con una suddivisione che premia la partecipazione, i risultati e il ranking storico.

L'articolo prosegue qui sotto

Inoltre non è da trascurare la questione legata al quinto posto di Serie A che vale un’altra squadra squalificata alla prossima Champions League, un traguardo che il campionato italiano spera di raggiungere anche in questa stagione grazie al rendimento europeo delle sue formazioni in questa annata.