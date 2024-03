Il tecnico della Juventus non ha dubbi e svela la tabella per qualificarsi alla prossima Champions League: ecco quanti punti servono.

Inter a parte, per cui manca ormai solo l'aritmetica, gli altri posti per la prossima Champions League in Serie A sono tutti da assegnare.

Milan, Juventus, Bologna, Roma, Atalanta e Napoli sono le principali candidate per un massimo di quattro posti.

Quest'anno, infatti, a qualificarsi per la Champions League potrebbero essere le prime cinque classificate grazie al ranking UEFA.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma quanti punti servono per centrare l'obiettivo?