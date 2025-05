Il Milan torna in finale di Coppa Italia per sfatare un lungo digiuno: non vince il trofeo da più di vent'anni.

Quello tra il Milan e la Coppa Italia non è mai stato un rapporto troppo fortunato. Una tradizione negativa che i rossoneri sperano di sfatare contro il Bologna. Il Diavolo, in realtà, ha raggiunto la finale anche recentemente ma ha sempre perso nelle ultime due occasioni. L'ultimo successo risale quindi a più di vent'anni fa, quando la finale si giocava ancora con gare di andata e ritorno: ma quante Coppe Italia ha vinto il Milan? L'articolo prosegue qui sotto