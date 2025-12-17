Quante volte Conte ha vinto la Supercoppa Italiana? Il bilancio da allenatore e calciatore

Queste, in ordine cronologico, le annate e le stagioni in cui Conte ha ottenuto la Supercoppa Italiana: da calciatore nel 1995/1996 (battuto il Parma), nel 1997/1998 (sconfitto il Vicenza) e nel 2003/2004 (Milan ko ai rigori); da allenatore, invece, nel 2012/2013 (proprio contro il Napoli, a Pechino, ai supplementari) e nel 2013/2014 (travolta la Lazio).