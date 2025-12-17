Pubblicità
Antonio Conte Italian Super Cup 2013 JuventusGetty Images
Claudio D'Amato

Quante volte Conte ha vinto la Supercoppa Italiana? Il bilancio da allenatore e calciatore

Antonio Conte tenterà di alzare al cielo la Supercoppa Italiana alla guida del Napoli: il rapporto del tecnico salentino, tra campo e panchina, col trofeo nazionale.

Dopo lo Scudetto della scorsa stagione, Antonio Conte tenterà di regalare a Napoli ed al Napoli il secondo titolo del proprio corso azzurro.

Il tecnico salentino è volato a Riyadh insieme a McTominay e compagni per lanciare il guanto di sfida al Milan ed eventualmente ad una tra Bologna o Inter, apprestandosi a scendere in campo per dar vita alla Final Four della Supercoppa Italiana organizzata in Arabia Saudita.

Quante volte l'ha vinta Conte? In che occasioni ha messo le mani sul trofeo nazionale?

  • QUANTE VOLTE CONTE HA VINTO LA SUPERCOPPA ITALIANA?

    Scorrendo il palmares di Conte, spiccano ben 5 trionfi alla voce Supercoppa Italiana: il leccese le ha conquistate sia durante la propria carriera da calciatore (3), che una volta intrapreso il percorso 2.0 indossando i panni dell'allenatore (2).

  • CON QUALI SQUADRE?

    La squadra con la quale Conte è riuscito nella missione di vincere la Supercoppa Italiana è soltanto una: trattasi della Juventus. Sia con gli scarpini ai piedi, che durante gli anni spesi in panchina.

  • QUANDO HA VINTO CONTE LA SUPERCOPPA ITALIANA?

    Queste, in ordine cronologico, le annate e le stagioni in cui Conte ha ottenuto la Supercoppa Italiana: da calciatore nel 1995/1996 (battuto il Parma), nel 1997/1998 (sconfitto il Vicenza) e nel 2003/2004 (Milan ko ai rigori); da allenatore, invece, nel 2012/2013 (proprio contro il Napoli, a Pechino, ai supplementari) e nel 2013/2014 (travolta la Lazio).

  • LE FINALI DELLA SUPERCOPPA ITALIANA VINTE DA CONTE

    DA CALCIATORE

    • Juventus-Parma 1-0 (17 gennaio 1996, stadio Delle Alpi di Torino)
    • Juventus-Vicenza 3-0 (23 agosto 1997, stadio Delle Alpi di Torino)
    • Juventus-Milan 6-4 dcr (3 agosto 2003, Giants Stadium di East Rutherford, Stati Uniti)

    DA ALLENATORE

    • Juventus-Napoli 4-2 dts (11 agosto 2012, stadio Nazionale di Pechino, Cina)
    • Juventus-Lazio 4-0 (18 agosto 2013, stadio Olimpico di Roma)
