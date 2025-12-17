Quante volte Conte ha vinto la Supercoppa Italiana? Il bilancio da allenatore e calciatore

Dopo lo Scudetto della scorsa stagione, Antonio Conte tenterà di regalare a Napoli ed al Napoli il secondo titolo del proprio corso azzurro.
Il tecnico salentino è volato a Riyadh insieme a McTominay e compagni per lanciare il guanto di sfida al Milan ed eventualmente ad una tra Bologna o Inter, apprestandosi a scendere in campo per dar vita alla Final Four della Supercoppa Italiana organizzata in Arabia Saudita.
Quante volte l'ha vinta Conte? In che occasioni ha messo le mani sul trofeo nazionale?