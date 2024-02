Quante partite mancano alla fine del campionato di Serie A 2023/2024 e cosa succede a pari punti: quando si gioca lo spareggio e quando no

Quando finisce la Serie A e quanti punti ci sono a disposizione delle venti squadre prima della conclusione del torneo.

Dopo la vittoria del Napoli nel torneo di Serie A 2022/2023, il 2023/2024 vede in prima fila le solite note, le sorelle big a caccia dello Scudetto: occhio però come di consueto alle sorprese, decise a fare la storia nelle prime posizioni. Un cammino, quello della A, che vedrà le venti squadre in campo, che si concluderà a tarda primavera in vista degli Europei 2024 in terra tedesca.

Atalanta, Bologna, Cagliari, Empoli, Fiorentina Frosinone, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Monza, Napoli, Roma, Salernitana, Sassuolo, Torino, Udinese, Verona: queste le squadre in campo.

Ma quante giornate mancano alla fine della Serie A e quanti punti ci sono a disposizione di ogni team?