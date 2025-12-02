Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Allegri red card Milan Lazio 29112025Getty/GOAL
Claudio D'Amato

Quante giornate di squalifica per Allegri dopo l'espulsione in Milan-Lazio? La decisione ufficiale del Giudice Sportivo

La decisione del Giudice Sportivo in merito al rosso sventolato da Collu a Massimiliano Allegri nel concitato recupero di Milan-Lazio: stop anche per Ianni, il vice di Sarri.

Pubblicità

A quasi 72 ore dal finale caos di Milan-Lazio, il Giudice Sportivo ha tirato le somme.

Ufficiale l'entità della squalifica di Massimiliano Allegri, espulso durante il recupero del match di sabato sera a San Siro nei concitati minuti durante i quali l'arbitro Collu era chiamato a decidere se assegnare o meno il calcio di rigore ai biancocelesti per il mani di Pavlovic in area sulla girata di Romagnoli.

Quante giornate sono state inflitte all'allenatore rossonero? E quante a Marco Ianni, vice di Maurizio Sarri, anch'egli raggiunto dal cartellino rosso?

  • ALLEGRI ESPULSO IN MILAN-LAZIO: QUANTE GIORNATE DI SQUALIFICA?

    "SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €10.000,00 ALLEGRI Massimiliano (Milan) - recita la nota a firma di Gerardo Mastrandrea, Giudice Sportivo della Lega Serie A - per avere, al 52° del secondo tempo, mentre il Direttore di gara si apprestava ad effettuare una "on field review", dirigendosi prima verso il tunnel degli spogliatoi, in segno di dissenso, e raggiungendo successivamente l'Arbitro nell'area di revisione, contestato con fare intimidatorio la decisione arbitrale.

    Dopo la notifica del provvedimento di espulsione, mentre usciva dal recinto di giuoco, assumeva un atteggiamento provocatorio nei confronti di un componente della panchina avversaria".

    • Pubblicità

  • LA SQUALIFICA DEL VICE DI SARRI

    Questa, invece, la decisione relativa all'espulsione dell'allenatore in seconda della Lazio:

    "SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00 IANNI Marco (Lazio): per avere, al 53° del secondo tempo, in risposta all'atteggiamento provocatorio dell'allenatore della squadra avversaria, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di quest'ultimo".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • GLI ALTRI SQUALIFICATI DOPO LA 13ª GIORNATA DI SERIE A

    CALCIATORI ESPULSI

    "SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA:

    TROILO Mariano Emir (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete".

    CALCIATORI NON ESPULSI

    "SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA:

    GAGLIARDINI Roberto (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

    PONGRACIC Marin (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione)".

    Un turno di stop, infine, anche a Kosta Runjaic: l'allenatore dell'Udinese è stato fermato "per avere, al 47° del secondo tempo (di Parma-Udinese, ndr), entrando sul terreno di giuoco, contestato una decisione arbitrale".

Coppa Italia
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL