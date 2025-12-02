Quante giornate di squalifica per Allegri dopo l'espulsione in Milan-Lazio? La decisione ufficiale del Giudice Sportivo

A quasi 72 ore dal finale caos di Milan-Lazio, il Giudice Sportivo ha tirato le somme.
Ufficiale l'entità della squalifica di Massimiliano Allegri, espulso durante il recupero del match di sabato sera a San Siro nei concitati minuti durante i quali l'arbitro Collu era chiamato a decidere se assegnare o meno il calcio di rigore ai biancocelesti per il mani di Pavlovic in area sulla girata di Romagnoli.
Quante giornate sono state inflitte all'allenatore rossonero? E quante a Marco Ianni, vice di Maurizio Sarri, anch'egli raggiunto dal cartellino rosso?