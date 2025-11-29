Pubblicità
Claudio D'Amato

Moviola Milan-Lazio: Pavlovic-Romagnoli, niente rigore e Allegri espulso

Recupero al cardiopalma a San Siro: Collu non concede un penalty alla Lazio dopo consulto con la sala VAR e on field review, nel caos espulsi Allegri e Ianni (vice di Sarri). Biancocelesti in silenzio stampa.

Il finale di Milan-Lazio, tra proteste e moviola, si è rivelato un caos in piena regola.

Dal 95' in poi a San Siro è successo di tutto, con l'arbitro Collu costretto agli straordinari per decidere - insieme al VAR Di Paolo e all'AVAR Paterna - in merito a un possibile calcio di rigore in favore dei biancocelesti e nel dover tenere a bada le panchine.

Massimiliano Allegri, nervosissimo, durante i momenti di tensione che hanno preceduto la scelta sull'eventuale penalty, è stato espulso insieme a Marco Ianni, il vice di Maurizio Sarri.

Ecco cos'è successo nel recupero di Milan-Lazio.

  • Pavlovic Romagnoli Milan Lazio moviola 29112025DAZN

    95' - PAVLOVIC-ROMAGNOLI, NIENTE RIGORE

    Collu - in seguito a controllo della sala VAR e on field review - ha deciso di non assegnare il rigore alla Lazio per un pallone colpito col braccio da Pavlovic al 95' su una girata volante in area di Romagnoli. 

    Motivo? Prima del mani del serbo Marusic ha commesso fallo sull'avversario trattenendolo, dunque l'epilogo ha visto il Milan ottenere una punizione a proprio favore. L'annuncio del direttore di gara, è giunto addirittura al 101'.

  • 97' - ALLEGRI ESPULSO

    Nel caos delle proteste reciproche generate dall'episodio che ha visto protagonisti Pavlovic, Romagnoli e Marusic, Allegri è stato espulso da Collu ed ha lasciato il campo sfilandosi la giacca. L'allenatore livornese ha vissuto momenti di tensione con Ianni, anch'egli come detto allontanato col cartellino rosso.

    "All'arbitro ho detto 'Tutte le volte che ci sei succede sempre un casino' - ha chiarito Max a Sky dopo il match -perché lui era l'arbitro di Milan-Cremonese... Non l'ho assolutamente offeso".

  • LAZIO IN SILENZIO STAMPA: "LE IMMAGINI PARLANO PER NOI"

    La Lazio, nel dopopartita, ha annunciato il silenzio stampa pubblicando un post a sfondo polemico su X: "Le immagini parlano per noi".

