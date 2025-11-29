Moviola Milan-Lazio: Pavlovic-Romagnoli, niente rigore e Allegri espulso

Nel caos delle proteste reciproche generate dall'episodio che ha visto protagonisti Pavlovic, Romagnoli e Marusic, Allegri è stato espulso da Collu ed ha lasciato il campo sfilandosi la giacca. L'allenatore livornese ha vissuto momenti di tensione con Ianni, anch'egli come detto allontanato col cartellino rosso.

"All'arbitro ho detto 'Tutte le volte che ci sei succede sempre un casino' - ha chiarito Max a Sky dopo il match -perché lui era l'arbitro di Milan-Cremonese... Non l'ho assolutamente offeso".