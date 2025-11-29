Moviola Milan-Lazio: Pavlovic-Romagnoli, niente rigore e Allegri espulso

Il finale di Milan-Lazio, tra proteste e moviola, si è rivelato un caos in piena regola.
Dal 95' in poi a San Siro è successo di tutto, con l'arbitro Collu costretto agli straordinari per decidere - insieme al VAR Di Paolo e all'AVAR Paterna - in merito a un possibile calcio di rigore in favore dei biancocelesti e nel dover tenere a bada le panchine.
Massimiliano Allegri, nervosissimo, durante i momenti di tensione che hanno preceduto la scelta sull'eventuale penalty, è stato espulso insieme a Marco Ianni, il vice di Maurizio Sarri.
Ecco cos'è successo nel recupero di Milan-Lazio.