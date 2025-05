Quante Champions League hanno vinto PSG e Inter? L'albo d'oro del torneo

Paris Saint-Germain vs Inter

PSG e Inter a confronto nella finale di Champions League: quante coppe dalle grandi orecchie hanno vinto parigini e milanesi?

È arrivato il momento della resa dei conti: PSG e Inter si giocano la gloria continentale nella finale di Champions League in programma a Monaco di Baviera.

Confronto inedito tra queste due squadre, mai affrontatesi tra di loro in match ufficiali: sarà una prima volta assoluta in tal senso, dopo le varie amichevoli estive andate in scena negli scorsi anni.

Ma quante Champions League hanno vinto rispettivamente PSG e Inter? L'albo d'oro del torneo per club più prestigioso.