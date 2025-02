Quando tornano Lookman, Carnesecchi, Kolasinac, Maldini? Il punto sugli infortunati in vista di Club Brugge-Atalanta

Club Bruges vs Atalanta

Da Lookman e Carnesecchi a Kolasinac, Maldini e De Ketelaere: come stanno e chi di loro recupera per la sfida di Champions di mercoledì.

La sfida più importante nell’attuale campagna europea dell’Atalanta. Mercoledì 12 febbraio la formazione nerazzurra allenata da Gasperini affronta in trasferta il Club Brugge, nell’andata del playoff di Champions League.

Un doppio confronto (andata e ritorno) che mette in palio l’accesso agli ottavi di finale della competizione, un traguardo che l’Atalanta vuole assolutamente centrare.

Prima ancora delle scelte tattiche su uomini e ruoli, Gasperini è chiamato a fare i conti con l’infermeria: sono infatti diversi i calciatori quantomeno in dubbio per l’andata dei playoff di Champions. Da Lookman e Carnesecchi a Kolasinac, Maldini e De Ketelaere: come stanno e chi di loro recupera?