Quando torna Gallo dall'infortunio? Come sta andando il recupero e le ultime sul rientro del terzino del Lecce

Il terzino giallorosso ha disputato la sua ultima partita all'inizio di dicembre contro la Juventus: le sue condizioni e quando si rivedrà in campo.

Lecce-Juventus di domenica 1° dicembre: questa è l'ultima partita in cui Antonino Gallo si è rivisto in campo. Gara dolce per la squadra di Marco Giampaolo, che ha raggiunto il pareggio in pieno recupero con Rebic, meno per lui.

Gallo, pedina fondamentale del nuovo Lecce di Giampaolo come lo era stato già con Baroni, D'Aversa e Gotti, ha rimediato nel finale di quella partita un infortunio muscolare. Un guaio piuttosto serio, se è vero che il terzino sinistro dei salentini non è ancora tornato in campo.

Quando si rivedrà dunque Gallo su un terreno di gioco di Serie A? Le ultime sull'andamento del suo recupero, con tanto di data del possibile rientro in campo.