Vinícius Júnior, Raphinha e Rodrygo non bastano al Brasile: i motivi del fallimento della Seleçao, Dorival a rischio

La sconfitta con l'Argentina ha messo in luce una serie di difetti già visibili, ma nascosti fin qui da pareggi o vittorie "ingannevoli".

L'appuntamento di marzo con le qualificazioni ai Mondiali 2026 ha aperto il conto per Dorival Júnior.

La vittoria per 2-1 contro la Colombia è stata tutt'altro che esaltante, ottenuta con un goal di Vinícius all'ultimo minuto, ma le carenze della nazionale brasiliana sono diventate più che mai evidenti nella già storica sconfitta per 4-1 contro l'Argentina.

Dorival non ha colpe per il modo in cui è arrivato all'incarico, dopo un'epica e imbarazzante gaffe della CBF - ricordate la telenovela del mancato arrivo di Carlo Ancelotti e della nomina ad interim di Fernando Diniz? Ma anche se la CBF è un esempio di tutto ciò che non si dovrebbe fare nel calcio, Dorival ha le sue responsabilità per gli scarsi risultati e le scarse prestazioni dal suo arrivo.

Sotto la sua gestione, ci sono state 16 partite e solo 7 vittorie (7 pareggi e 2 sconfitte). La squadra brasiliana deve vincere e vincere bene, ma sotto Dorival non ha vinto nemmeno la metà delle partite. E non è che manchino buoni giocatori. Al contrario. Raphinha e Vinícius Júnior sono due delle più grandi stelle del calcio di oggi e giocano rispettivamente per il Barcellona e il Real Madrid. Rodrygo non è da meno. Come può un allenatore non vincere più della metà delle sue partite con attaccanti di questo calibro? Perché non riescono a vincere con la maglia del Canarinho? La colpa non è solo dei giocatori.