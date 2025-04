Lazio vs Parma Calcio 1913

Oltre a Inter-Roma sono state rinviate anche Como-Genoa e Lazio-Parma: ecco quando verranno recuperate le due gare di Serie A.

Non solo Inter-Roma, sfida decisiva per la lotta Scudetto e la corsa alla Champions League, sabato 26 aprile erano in programma altre due gare di Serie A.

Nel primo pomeriggio il Como avrebbe dovuto scendere in campo contro il Genoa, mentre l'anticipo serale era proprio a Roma dove la Lazio doveva ospitare il Parma.

Entrambe le partite però sono state rinviate: la Lega Serie A ha ora comunicato le date ufficiali dei recuperi di Como-Genoa e Lazio-Parma.