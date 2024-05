Quando si giocano Avellino-Vicenza e Carrarese-Benevento: date e orari delle semifinali dei playoff di Serie C

Avellino-Vicenza e Carrarese-Benevento sono le due semifinali dei playoff di Serie C: le date e gli orari dei match di andata e ritorno.

Sono rimaste in quattro le squadre a contendersi l'ultimo posto utile per la promozione in Serie B: playoff di Serie C giunti alla Final Four con la disputa delle semifinali.

Da una parte troviamo Avellino e Vicenza, carnefici di Catania e Padova nel turno precedente; dall'altra spazio a Carrarese e Benevento, giustizieri rispettivamente di Juventus Next Gen e Torres.

Scopriamo insieme date e orari delle due semifinali dei playoff di Serie C, da disputare in match di andata e ritorno.