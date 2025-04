Inter vs Barcellona

Inter-Barcellona vale il ritorno della semifinale di Champions League: quando si gioca il secondo atto tra nerazzurri e blaugrana.

L'Inter è l'unica squadra italiana ancora in corsa in Champions League: per i nerazzurri c'è l'ostacolo Barcellona da affrontare prima della finalissima di Monaco di Baviera.

Primo atto allo stadio Olimpico Lluis Companys di Barcellona, mentre il secondo round si terrà invece nello scenario di San Siro a Milano.

Quando si gioca il match di ritorno tra Inter e Barcellona? Data e orario della sfida tra meneghini e catalani.