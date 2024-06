Quando si azzerano le ammonizioni a Euro 2024: il regolamento della competizione

Il regolamento di Euro 2024 per quanto riguarda la gestione dei cartellini: quando si azzerano le ammonizioni?

Euro 2024 è entrato nella sua fase più calda, quella più avvincente dal punto di vista di tifosi e appassionati: al via l'eliminazione diretta con le sfide da dentro o fuori a fare da protagoniste.

L'importanza sempre più crescente degli appuntamenti obbliga i giocatori a fare ulteriore attenzione in merito ai cartellini ricevuti: un'ammonizione di troppo rischia di rivelarsi decisiva in un torneo intenso ma comunque breve come gli Europei.

Ma qual è il regolamento di Euro 2024 sui cartellini? Quando scatta la squalifica e quando si azzerano?