Quando Mourinho predisse il successo di Xabi Alonso da tecnico: "È stato allenato anche da me"

Tornano in auge le parole di Mourinho che nel 2019 investì Xabi Alonso di una grande responsabilità: "È cresciuto nel calcio".

Il Bayer Leverkusen ce l'ha fatta: dopo una lunghissima attesa è arrivato il primo storico trionfo in Bundesliga, utile per interrompere il dominio del Bayern Monaco.

Un successo targato Xabi Alonso, sulla cresta dell'onda anche in veste di tecnico dopo aver brillato da giocatore: in stagione può ancora sognare il Treble, che diverrebbe realtà in caso di conquista della DFB Pokal e dell'Europa League.

Un'esplosione che, stando alle dichiarazioni rilasciate nel 2019, non è affatto una sorpresa per José Mourinho.

L'articolo prosegue qui sotto

"