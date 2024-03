Quando l'Inter può vincere lo Scudetto 2024? La data della matematica e gli ultimi aggiornamenti

I tifosi dell'Inter vedono la propria squadra continuare a correre verso il titolo: ma quanto manca per lo Scudetto matematico?

Se Juventus e Milan continuano a frenare partita dopo partita, l'Inter vola in testa aumentando il divario in classifica. Le timide contendenti rallentano, mentre la squadra di Inzaghi vede già come possibile una matematica conquista del titolo prima del previsto.

I tifosi dell'Inter continuano a volare basso, ma sui social in tanti hanno già cominciato a fare i calcoli sull'eventuale matematica che poterebbe alla formazione di Inzaghi il ventesimo Scudetto della propria storia.

A questo ritmo quando può arrivare lo Scudetto matematico per l'Inter?