Quando inizia e quando finisce il calciomercato estivo 2024 in Serie A: le date ufficiali

La FIGC ha comunicato ufficialmente le date della prossima finestra di mercato, ma anche della sessione invernale all'inizio del 2025.

Con la stagione di club ormai conclusa, e con un'estate che si preannuncia caldissima considerato che in Germania si giocano gli Europei, è già tempo di pensare alla prossima annata. E, di conseguenza, ai cambiamenti che porterà il calciomercato.

Anche quest'anno la finestra estiva di trattative sarà particolarmente lunga in Serie A, così come in Europa: durerà un paio di mesi circa, anche se i club potranno accordarsi su acquisti e cessioni dei calciatori anche in anticipo, senza però depositare i contratti.

Ma quando inizierà e quando terminerà il calciomercato estivo in Serie A? Di seguito le date ufficiali, comunicate dalla FIGC nella giornata di mercoledì 29 maggio.