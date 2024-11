Quando inizia la Serie A 2025/2026? La proposta ai club, Juventus e Inter favorevoli

I dirigenti delle 20 squadre si sono incontrati per discutere del calendario e non solo: il prossimo campionato potrebbe iniziare il 23 agosto 2025.

Nella giornata di ieri, i rappresentanti dei 20 club di Serie A, con le rispettive direzioni sportive, si sono riuniti per discutere dei temi legati al calendario della stagione 2025/26.

Tra gli argomenti principali, l’organizzazione del campionato italiano, le competizioni UEFA per club e gli impegni internazionali.

Una pianificazione cruciale, considerando la concomitanza con eventi di grande rilievo come il nuovo Mondiale per Club e la successiva Coppa del Mondo per le nazionali, il primo a 48 squadre, in programma nel 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti.

Come riferisce Calco & Finanza, tra le questioni principali discusse nel corso del summit c’era anche l’inizio del prossimo campionato di Serie A.