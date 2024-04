Quando ha vinto per l'ultima volta il Derby il Torino?

I granata cercano una vittoria che nel Derby della Mole manca ormai da parecchi anni: ecco quando è arrivato l'ultimo successo contro la Juve.

Un Derby è sempre un Derby, ecco perché non vincerlo per anni finisce col pesare sulle gambe ma soprattutto nella testa di chi scende in campo.

Questo è il caso del Torino, che non riesce a battere la Juventus da quasi dieci anni. Un tempo lunghissimo in cui i granata sono riusciti a strappare solo qualche pareggio perdendo quasi sempre.

L'ultimo successo del Torino in un Derby risale ai tempi di Giampiero Ventura, mentre sulla panchina bianconera c'era sempre Massimiliano Allegri.