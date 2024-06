Quando gioca l'Italia se batte la Svizzera? Data, stadio e dove è previsto il quarto di finale degli Europei

Impegnata negli ottavi di Euro 2024 contro la Svizzera, l'Italia punta alla qualificazione al turno successivo per continuare a sognare.

Il goal di Zaccagni all'ultimo minuto ha portato l'Italia al secondo posto e di fatto alla qualificazione degli ottavi di Euro 2024. Una rete fondamentale per continare il torneo e sfidare nel nuovo turno del campionato continentale la Svizzera.

In palio ci sono i quarti di finale, in una parte del tabellone in cui l'Italia non affronterà Spagna, Portogallo, Germania, Francia e Belgio, tutte inserite dall'altra parte.

L'unica grande big nella parte di tabellone in cui è finita l'Italia è di fatto l'Inghilterra, eventuale avversaria dei quarti qualora entrambi superino il rispettivo ottavo di finale.