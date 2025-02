Quando sarà l'esordio di Sucic con l'Inter: oggi visite mediche e firma per il talento della Dinamo Zagabria

Il croato è atterrato a Milano per firmare un contratto fino al 2029 e potrà giocare già nel Mondiale per Club. Gli farà spazio Frattesi?

Non è il principale evento milanese di oggi legato al calcio, ovvio: gli occhi e l'attenzione vanno a Inter-Fiorentina di questa sera, gara che potrebbe riportare la squadra di Simone Inzaghi a -1 dal Napoli capolista. Ma anche i primi passi di Petar Sucic hanno un loro perché.

Il talento della Dinamo Zagabria è a Milano per gli ultimi step dopo l'accordo raggiunto negli scorsi giorni tra i due club: prima si sottoporrà alle visite mediche e poi firmerà il contratto con l'Inter. Con successiva ufficialità da parte del club nerazzurro.

Il talento del futuro, dunque, sta per diventare realtà. Anche se, appunto, potrà giocare con l'Inter solo in futuro e non nel presente.