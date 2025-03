Qualificazioni Mondiali, perché nei gironi manca una squadra? Coinvolta anche l'Italia

Inghilterra vs Albania

Germania vs Italia

Il sorteggio delle qualificazioni Mondiali ha creato i dodici gironi, non completi: per esserlo bisognerà aspettare la Nations League.

Mentre le grandi della Lega A di Nations League prendono parte ai quarti del torneo (l'Italia affronta la Germania a Dortmund dopo la sconfitta per 2-1 subita a San Siro), il 21 marzo sono cominciate in contemporanea le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Dodici squadre otterranno il pass diretto per il Mondiale 2026 arrivando al primo posto di ognuno dei dodici gironi, mentre le seconde classificate e le migliori della Nations League potranno prendere parte ai playoff per i posti rimanenti (quattro). I gruppi al via, con Inghilterra-Albania tra le partite della prima giornata, vedono però al proprio interno un punto interrogativo.

Il sorteggio delle qualificazioni Mondiali andato in scena qualche mese fa ha creato dodici gruppi, ma non completi: in molti di essi, infatti, manca una squadra. Una questione che coinvolge anche l'Italia di Spalletti.