Qualificazioni Mondiali 2026, Norvegia-Italia sarà la prima partita: azzurri contro Haaland

Germania vs Italia

Quando si gioca la partita tra Italia e Norvegia? A giugno la Nazionale azzurra esordirà nel gruppo I contro la rappresentativa di Haaland.

All'Italia non è riuscita la rimonta contro la Germania. Il pareggio per 3-3 nella partita di ritorno porta agli azzurri l'eliminazione dalla Nations League e la certezza del girone di qualificazione al Mondiale 2026. Il destino della Nazionale era legato alla qualificazione alle semifinali del torneo, o il mancato accesso alle stesse. Con il k.o, ecco il gruppo I per provare a volare alla prossima Coppa del Mondo.

L'Italia era stata inserita in un limbo tra girone A e I, con l'accesso a quest'ultimo dopo il mancato approdo alle semifinali di Nations League. Nel gruppo I sono presenti Estonia, Moldavia, Israele e soprattutto Norvegia, la prima avversaria della Nazionale azzurra a inizio giugno 2025.

Norvegia-Italia, dunque in trasferta, sarà la prima partita della Nazionale azzurra nelle qualificazioni Mondiali 2026, in un giugno che vedrà la truppa di Spalletti affrontare anche la Moldavia in casa.