Solo l'Inghilterra è già qualificata ai Mondiali: è tempo di conoscere le altre 11 europee, dalla Francia alla Spagna

Il momento è arrivato. Tra il 13 e il 18 novembre il quadro delle prime classificate nei gironi di qualificazione al Mondiale 2026 sarà completo, così da definire tutte le europee che prenderanno parte al torneo centro-nord americano del prossimo anno in Messico, Canada e Stati Uniti. Alle dodici Nazionali capaci di conquistare il proprio gruppo si uniranno in futuro anche quelle provenienti dai playoff ai quali, quasi sicuramente, prenderà parte anche l'Italia.

Tra le grandi 'classiche' d'Europa la Nazionale azzurra è l'unica che dovrebbe partecipare agli spareggi in maniera quasi certa, nonostante rimanga ancora in dubbio di una Germania sì in vetta, ma non ancora sicura di poter qualificarsi senza passare dai playoff.

Novembre sarà il mese delle qualificazioni vista la conclusione delle stesse, con il penultimo e ultimo turno di scena durante la sosta dei massimi campionati. All'appello mancano undici squadre su dodici, considerato il già matematico accesso dell'Inghilterra, in grado di raggiungere facilmente il traguardo nel girone di Albania e Serbia; tra l'altro senza subire alcuna rete.