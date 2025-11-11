Pubblicità
Nico Williams Lamine Yamal Spain 2025Getty Images
Francesco Schirru

Solo l'Inghilterra è già qualificata ai Mondiali: è tempo di conoscere le altre 11 europee, dalla Francia alla Spagna

Tutte le grandi d'Europa stanno per staccare il pass per il Mondiale 2026, mentre l'Italia dovrebbe prendere parte ancora una volta ai tanto temuti playoff.

Il momento è arrivato. Tra il 13 e il 18 novembre il quadro delle prime classificate nei gironi di qualificazione al Mondiale 2026 sarà completo, così da definire tutte le europee che prenderanno parte al torneo centro-nord americano del prossimo anno in Messico, Canada e Stati Uniti. Alle dodici Nazionali capaci di conquistare il proprio gruppo si uniranno in futuro anche quelle provenienti dai playoff ai quali, quasi sicuramente, prenderà parte anche l'Italia.

Tra le grandi 'classiche' d'Europa la Nazionale azzurra è l'unica che dovrebbe partecipare agli spareggi in maniera quasi certa, nonostante rimanga ancora in dubbio di una Germania sì in vetta, ma non ancora sicura di poter qualificarsi senza passare dai playoff. 

Novembre sarà il mese delle qualificazioni vista la conclusione delle stesse, con il penultimo e ultimo turno di scena durante la sosta dei massimi campionati. All'appello mancano undici squadre su dodici, considerato il già matematico accesso dell'Inghilterra, in grado di raggiungere facilmente il traguardo nel girone di Albania e Serbia; tra l'altro senza subire alcuna rete.

  • LE SQUADRE IN VANTAGGIO

    A 180 minuti dal termine, le grandi d'Europa non sono ancora certe della qualificazione, ma si trovano comunque a tre o più punti di vantaggio sulle seconde, con la possibilità di costruire con le proprie mani l'accesso al Mondiale 2026.

    Parliamo di Francia, Spagna, Olanda e Portogallo, rispettivante a +3 e +5 (nel caso dei lusitani) su Ucraina, Turchia, Polonia e Ungheria.

    A più tre si trova anche la Norvegia, che a meno di una debacle storica contro l'Estonia e una sconfitta con una decina di goal di scarto contro l'Italia si qualificherà al Mondiale direttamente e per la prima volta dopo ben 27 anni di attesa.

    Francia, Spagna, Olanda e Portogallo potrebbero unirsi all'Inghilterra già nel primo turno delle partite di novembre, ma non è da escludere che la tensione possa rimanere fino all'ultimissima giornata.

  • LE SQUADRE A PARI PUNTI

    Nel girone A si giocano la qualificazione punto su punto con un occhio essenziale alla differenza reti, Germania e Slovacchia, appaiate in testa a quota 9.

    Stesso discorso nel C, dove Danimarca e Scozia non potranno sbagliare nelle ultime due partite in virtù degli stessi punti raccolti (10).

    Il 17 novembre si giocherà Germania-Slovacchia per determinare la squadra qualificata al Mondiale dal girone A, mentre nel caso del gruppo C il 18 del mese sarà la Scozia ad ospitare la Danimarca in terra britannica.

  • GLI ALTRI GIRONI

    Detto delle grandi in vantaggio per andare al Mondiale e dei gironi in cui le Nazionali si trovano appaiate in vetta, nel gruppo B la Svizzera ha tre punti di vantaggio sul sorprendente Kosovo, che nell'ultimo turno ospiterà proprio il team elvetico tra le proprie mura.

    Nel gruppo H l'Austria si trova in vantaggio di due punti sulla Bosnia e Herzegovina, mentre tra le nuove grandi il Belgio ha un solo punto in più della Macedonia del Nord all'interno del girone J. 

    In quest'ultimo caso, però, il Belgio sembra ampiamente favorito per la qualificazione senza passare dai playoff viste le sei gare disputate, una in meno rispetto alla Macedonia del Nord praticamente tagliata fuori dal primo posto.

    Nel gruppo L, infine, la Croazia ha staccato la Repubblica Ceca e si trova a +3 con una gara in più, prossima a qualificarsi nuovamente ai Mondiali senza giocare gli spareggi ai quali sembra destinata la formazione di Praga.

  • Zhegrova Kosovo Getty Images

    CHI ANDREBBE AGLI SPAREGGI OGGI

    Mancano 180 minuti al termine e tutto, o quasi, può ancora succedere.

    Allo stato attuale chi andrebbe ai playoff? La situazione vede solo l'Italia come big presente al secondo posto, mentre la Germania è alla pari con la Slovacchia ma con una differenza reti superiore da poter difendere.

    Attualmente, oltre all'Italia, giocherebbero gli spareggi Slovacchia, Kosovo, Scozia, Ucraina, Turchia, Ungheria, Polonia, Bosnia e Herzegovina, Macedonia del Nord, Albania e Repubblica Ceca.

    Alle dodici seconde dei gironi si aggiungeranno anche le migliori quattro squadre di Nations League che non hanno raggiunto la qualificazione agli spareggi tramite il primo posto o quello immediatamente successivo.

    In questo caso, sempre con 90 o 180 minuti ancora da giocare, completerebbero il quadro dei playoff Galles, Romania, Svezia e Irlanda del Nord.

  • I SORTEGGI DI PLAYOFF E GRUPPI

    Il 5 dicembre le squadre qualificate al Mondiale conosceranno le tre avversarie del proprio girone, in un torneo come noto allargato a 46 per la prima volta nella storia.

    In questa data non saranno presenti però diverse rappresentative, considerando i playoff europei e intercontinentali di scena nel 2026: al loro posto ci sarà una X che indicherà da quale gara dei vari spareggi arriverà l'ultima contendente.

    Il sorteggio dei playoff europei è previsto il 20 novembre, così come quello delle gare intercontinentali a cui prendono parte tutti i continenti tranne quello europeo.

    In entrambi i casi i playoff, con le ultime quattro europee e le due intercontinentali, si giocheranno a marzo 2026.